Attention: une nouvelle arnaque téléphonique au digipass a fait de nouvelles victimes! (vidéo)

Soyez vigilants et ne communiquez jamais de données bancaires par téléphone. Josette, de Saint-Hubert, en a fait récemment les frais. Elle a été contactée par téléphone par quelqu’un qui prétendait travailler pour le SPF Finances. Hélas, on lui a demandé de prendre sa carte et son digipass…