Roland-Garros: Flipkens élimine Minella et se qualifie pour le 2e tour (6-3, 6-3)

Kirsten Flipkens n’avait pas réussi à remporter le double au tournoi WTA de Nuremberg, épreuve sur terre battue dotée de 250.000 dollars, samedi, en Allemagne. Flipkens et sa partenaire, la Suédoise Johanna Larsson, s’étaient inclinées en finale face à la paire formée par l’Américaine Nicole Melichar et la Britannique Anna Smith. Après 1 heure et 22 minutes, Melichar et Smith l’ont emporté 3-6, 6-3, 11/9. C’est donc assez déçue que la Belge a débarqué à Roland-Garros. Il faut dire que Flipkens et Larsson ont manqué une balle de match à 8/9 dans le tie-break… Mais face à Mandy Minella, la Belge a concrétisé les opportunités qui s’opposaient à elle. de quoi remporter un succès important (6-3, 6-3) qui lui permet d’accéder au 2e tour du tournoi français.