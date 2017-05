Campagne de Burger King: un premier contact entre l'entreprise et le Palais royal

Belga

Un premier contact a eu lieu entre le Palais royal et Burger King au sujet de la campagne publicitaire de l’enseigne, indiquent l’entreprise de fast-food et le Palais lundi. Dans cette campagne, Burger King demande aux Belges de choisir entre le roi Philippe et le Whopper 1er - son burger phare. Une démarche qui ne plaît pas au Palais royal.