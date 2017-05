Mirallas: «On peut très bien jouer gratuitement pour les Diables»

Manchester, un grand hôtel proche de l’aéroport. C’est à l’heure du petit-déjeuner que Kevin Mirallas (29 ans) nous attend. Son domicile se situe à peine à cinq minutes. « Liverpool est une ville très chaleureuse, mais il est difficile d’y vivre car on est constamment mis sous pression par les supporters. Le lendemain de ma signature, je me promenais en ville et ils m’ont sauté dessus comme si cela faisait trois ans que je jouais pour eux. A chaque fois que j’allais faire des courses, ça se savait dans toute la ville. Là, je me suis dit que cela n’allait pas le faire. Je voulais conserver un peu de vie privée. Il suffit de voir ce qui s’est passé avec Ross Barkley. A Manchester, quand tu ne joues pas pour un des deux clubs de la ville, soit on te laisse tranquille, soit on ne te calcule pas. »

Je mûris. Quand tu es plus jeune, tu as d’autres envies, d’autres objectifs. Il y a deux saisons, il y avait beaucoup de convoitises, j’avais des offres de clubs supérieurs (NDLR : Tottenham et l’Atletico Madrid), on s’est posé la question mais comme Everton se retrouvait dans une position délicate, le coach m’avait demandé de rester pour l’aider. L’été passé, avec le changement de manager, c’était sans doute le meilleur moment pour partir, mais je ne voulais pas le faire comme ça. Everton m’a donné l’opportunité de me montrer en Premier League et j’aimerais y gagner un trophée. Voilà pourquoi j’ai prolongé.

Non, on ne sait jamais. Moi, j’essaye de vivre sans regrets. Se faire transférer à coups de millions ne nous donne aucune garantie. Plusieurs exemples sont là pour nous le rappeler. Christian (Benteke) a fait un gros transfert à Liverpool mais il n’a pas beaucoup joué. Marouane (Fellaini) également. Il faut se demander si on est fait pour le club et si on a toutes les cartes en main pour s’imposer.

Non, sinon j’aurais attendu l’été pour savoir ce que je devais faire. S’il part, le club saura bien se renforcer. Et s’il reste, ce sera une force pour nous. Quoi qu’il fasse, le club peut s’y retrouver.

Sur vos cinq saisons, hormis la 2 e lors de laquelle vous aviez brillé (huit buts, neuf assists en 2013-2014), peut-on dire que cette campagne est la meilleure ?

Je restais sur une saison difficile : je n’ai pas beaucoup joué, et quand j’avais la chance de le faire, soit je prenais un carton rouge, soit j’étais freiné par des blessures. Je n’ai jamais su enchaîner les bonnes prestations. Il faut savoir se relever de tout cela et j’avais à cœur de montrer que je n’étais pas fini et que je voulais me donner au maximum pour Everton. Là, je viens de prolonger mais cela ne me garantit pas une place de titulaire. Chaque saison est un éternel recommencement.

Qu’a apporté Koeman après les années Martinez ?

Il a changé le système. On joue de manière plus directe, on a resserré les lignes, on défend plus qu’auparavant là où le coach Martinez prônait davantage un jeu offensif, de possession et d’attaque au maximum. On se créait beaucoup d’occasions mais on en concédait également beaucoup. On avait réussi à trouver l’équilibre durant deux saisons mais la saison passée, cela avait moins bien fonctionné.

En janvier 2016, Martinez, alors manager d’Everton, n’a pas voulu vous laisser partir… et finalement, vous n’avez pas beaucoup joué par la suite. Vous êtes-vous senti trahi ?

C’est le foot ! Quoi qu’on en dise, je n’ai jamais eu une mauvaise relation avec le coach. Il n’y a jamais eu de clash. Ok, parfois, on n’était pas d’accord mais un peu comme dans un couple. On a toujours maintenu la discussion. Par contre, ce qui m’a le plus déçu, c’est de ne pas avoir été à l’Euro. J’ai toujours fait partie du groupe, j’ai toujours apporté à l’équipe nationale quand on a fait appel à moi. Et après, sur une seule saison compliquée, on me met sur le côté. Je n’en veux pas à Wilmots d’avoir fait un choix mais j’aurais espéré plus de respect, qu’il m’appelle et m’explique les choses. J’avais aidé le coach dans des moments difficiles, il avait l’occasion de me rendre la pareille et il ne l’a pas fait.

Il ne vous a jamais appelé ?

Non, c’est ce qui m’a le plus déçu. Connaissant bien Wilmots, je ne crois pas que c’est une question de courage mais il n’avait sans doute pas envie de se justifier.

Avez-vous suivi l’Euro ?

Oui, c’était dur… car j’avais envie d’être là avec mes copains.

N’avez-vous pas craint que cela signifie la fin de votre carrière chez les Diables rouges ?

Non car je savais qu’il allait y avoir une nouvelle campagne, un nouvel entraîneur et que si je jouais dans mon club, j’allais être rappelé. Parmi tous les joueurs présents, j’ai largement ma place. Je n’ai jamais pensé à une fin de cycle.

Même quand vous avez appris le nom du nouveau sélectionneur qui ne vous faisait plus jouer beaucoup à Everton ?

Même si je restais sur cinq titularisations quand il avait été démis de ses fonctions à Everton, j’appréhendais un peu la situation. Je m’étais dit que s’il ne m’appelait pas d’entrée de jeu, je le forcerais à me sélectionner plus tard. Finalement, il m’a convoqué dès le premier rassemblement. J’étais revenu au premier plan et le coach a fait la part des choses entre ce qui se passe en club et en équipe nationale. On a bien discuté et à chaque rassemblement, j’ai du temps de jeu, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. J’aspire à jouer plus, on en a parlé, et on verra dans le futur.

Lors de votre première discussion en équipe nationale, que vous a-t-il dit ?

Qu’il était très content de me revoir. Il m’a posé des questions sur les joueurs car il sait que je suis dans le noyau depuis de nombreuses années, et sur le pays.

Aujourd’hui, on vous perçoit davantage comme ailier que comme véritable attaquant, ça vous dérange ?

La position que je préfère reste celle de 2 e attaquant. Mais aujourd’hui, la plupart des entraîneurs ne jouent plus avec un numéro dix mais avec une seule pointe et des ailiers. Ceci explique cela.

Est-ce que les sensations du buteur vous manquent ?

Oui… J’ai toujours marqué des buts et quand on a moins d’occasions et donc qu’on en marque moins, il y a de la frustration. On en parle beaucoup avec Ronald Koeman, ce qu’il faut faire au niveau du positionnement pour être plus près du but.

Qu’est-ce qui a changé chez les Diables depuis l’arrivée de Martinez ?

Aujourd’hui, on a plusieurs systèmes. On peut désormais évoluer à trois derrière ; c’est un système très offensif.

Vous n’avez pas peur de perdre votre organisation défensive ?

Moi, je suis d’avis que si on marque six buts et qu’on en encaisse cinq, je m’en fous mais c’est vrai que cela gêne beaucoup de monde. Les entraîneurs n’aiment pas encaisser des buts. Mais on se procure tellement d’occasions que si on les marque, on ne doit pas trop se poser de questions.

Avez-vous l’impression d’avoir progressé depuis l’Euro ?

C’est difficile à dire car, à part l’Espagne, on n’a pas affronté de gros calibres. La Grèce a simplement bien défendu. Et ce jour-là, on était un peu dans un jour sans. Personne n’a envie de revivre l’échec total de l’Euro !

Mais est-ce que vous ne voyez pas trop beau ?

Mais il n’y a pas que nous, la presse a une part de responsabilité en nous plaçant sur un piédestal. Nous sommes ambitieux, on n’a encore rien gagné mais on a une très belle génération. Certaines équipes ont moins de qualité mais vont plus loin que nous, comme le pays de Galles ou le Portugal.

Comment expliquez-vous que vous souffrez face à des équipes organisées ?

Il faut être plus calme, ne pas se précipiter.

Dans ce contexte, le fait que la plupart des internationaux évoluent en Angleterre, dans un championnat très ouvert, est-ce un désavantage ?

Depuis que je suis arrivé, la Premier League a beaucoup évolué. Des équipes comme Watford jouent à cinq derrière, bétonnent et attendent une occasion. West Brom’, Hull, Middlesbrough ou Crystal Palace sont des formations très regroupées. Chelsea joue tous les week-ends contre des murs défensifs, Eden Hazard a donc l’habitude de cela.

Le partage contre la Grèce ne vous laisse pas une énorme marge de manœuvre car il vous reste encore à vous déplacer là-bas et en Bosnie…

On peut avoir un point de vue dramatique. Si on commence à s’inquiéter de déplacements en Bosnie et en Grèce, alors autant ne pas aller en Coupe du monde. On reste à la maison, on la regarde à la télévision et… on aura plus de vacances. Ça va être des matchs compliqués mais si on fait le boulot, on va prendre les trois points.

L’ambiance autour de l’équipe nationale est de plus en plus crispée…

On le ressent ! Tout est très vite mal interprété. On nous a reproché de ne pas être allé applaudir les supporters après le match en Russie. Ok, on était en tort mais on venait de perdre ! On est des êtres humains et parfois, on est fâché d’avoir mal joué. Après la Russie, on était en colère et dans ces situations-là, c’est à peine si on répond aux questions de la famille. On a sans doute commis des erreurs mais on ne nous aide pas non plus. Notamment au niveau de la fédération où il y a eu un chamboulement, où des contrats signés doivent être renégociés. On avait réussi à construire quelque chose de top avec les supporters et on a l’impression qu’on veut tout casser, qu’on dérange là-haut et qu’on a pris trop d’importance. Toutes les questions autour de l’argent, cela nous nuit. Si on nous dit aujourd’hui qu’il n’y a plus de primes, on peut très bien jouer gratuitement. Chacun gagne assez dans son club. Ce ne sont pas les primes de l’équipe nationale qui nous permettent de manger à la fin du mois.

Mais il y a le respect d’un accord conclu…

Exactement ! Quand d’un coup, on vient, on se présente à peine et on veut changer tous les accords signés, cela devient compliqué. Ce n’est pas une question d’argent mais de principe et de respect. Et on peut se demander qui a intérêt que cela sorte dans la presse.

Attendiez-vous plus de support de la part du coach dans ces histoires de primes ?

Non, on ne peut pas lui en vouloir. Il vient d’arriver, il est étranger au dossier, il ne le connaît pas. C’est vrai que le coach Wilmots allait au feu dans ces histoires, et cela lui a peut-être coûté sa place, mais on ne peut pas le reprocher à Martinez. Je peux comprendre que la fédération essaye de faire au mieux mais quand on nous dit qu’il y a des pertes, on n’arrive pas à comprendre d’où elles viennent. Cela fait quatre ans que les Diables rouges leur font gagner énormément d’argent ! Quand un hôtel est pris pour les familles et que, huit mois avant la Coupe du monde, on sait qu’elles ne viendront pas, et qu’on nous dit après que les 300.000 euros seront pris de nos primes, on ne comprend pas.

Y a-t-il eu un chantage de Bart Verhaeghe de ne pas sélectionner ceux qui refuseraient de revoir leurs primes à la baisse ?

Oui, il l’a dit. Et ça nous a fait rigoler. On ne négocie pas avec les joueurs sous la menace. On va essayer de trouver la meilleure solution possible, on a dit qu’on était prêt à trouver des solutions alors qu’on n’est pas obligé de le faire mais cela n’enlèvera pas la déception. On a même l’impression que quand on fait un match nul, certaines personnes sont contentes.

Avez-vous été courtisé pour partir en Chine ?

Il y a eu des petites approches. Les chiffres donnent le tournis et c’est logique de se poser la question. Si j’avais pris la décision de partir là-bas, je l’aurais regretté. Du moins, à mon âge. Cela n’aurait pas pu bien se passer pour ma famille. J’ai encore envie de prendre du plaisir, de disputer de belles compétitions et, puis, il ne faut pas l’oublier, je ne gagne pas non plus des miettes de pain. Je ne vais pas dire que je vais aller en Chine pour gagner ma vie ; je la gagne très bien à Everton ! Il sera temps d’y repenser plus tard.

Est-ce qu’un joueur de football a toujours envie de gagner plus d’argent ?

Si tu as l’opportunité, pourquoi pas. Mais il faut voir le contexte. Quand tu pars en Chine, tu sais qu’il y a des conséquences : un championnat beaucoup plus faible, une vie de famille plus compliquée, un pays sans repères, une langue que tu ne connais pas. Quand tu regarderas ton compte en banque, tu seras content mais quand tu regarderas dehors, tu ne le seras peut-être pas. L’argent ne fait pas tout.

L’argent crée-t-il toujours une hiérarchie dans un vestiaire, notamment chez les Diables rouges ?

Non car tous ceux qui sont là depuis sept-huit ans ont gagné beaucoup d’argent. Cela ne crée pas de jalousie. On se connaît depuis tellement d’années. Si mon partenaire gagne plus, cela ne va rien changer à ma vie.

Où vous sentez-vous chez vous ?