Le Tour de France 2019 partira de la Grand-Place de Bruxelles!

La candidature émise par la Ville de Bruxelles et plus particulièrement par son échevin en charge des Sports, Alain Courtois, a été envoyée voici trois ans. Elle reposait sur une idée sensationnelle : profiter de l’année 2019, et donc des 50 ans de la première victoire d’Eddy Merckx pour accueillir le Grand Départ. Candidature bien reçue et acceptée par l’organisateur du Tour !

