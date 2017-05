Des repreneurs liégeois pour le groupe namurois WOW

Les nouveaux propriétaires du groupe WOW ont rencontré lundi les employés de ce dernier. Le consortium de 3 entreprises liégeoises (Citius, Unisensor et Lasea) va sauver les emplois de 30 des 77 travailleurs des sociétés WOW, fondées en 1983. Le rachat a coûté 1,5 million d’euros et permettra la poursuite de la fabrication de robots automatisés à destination des industries.

L’annonce d’un repreneur a été accueillie avec joie par les employés, venus rencontrer les nouveaux propriétaires dans les locaux du groupe à Naninne. D’après Fabien Defays, cofondateur de la société Citius, les travailleurs semblent particulièrement investis dans l’entreprise, mais il est impossible pour les repreneurs de poursuivre avec l’ensemble du personnel.

Deux des sociétés du groupe se trouvaient déjà sur le site de Naninne. Les machines de la troisième, à Achêne, vont être rapatriées au même endroit. «Le site d’Achêne fabriquait des châssis mais il n’en vendait plus beaucoup depuis un moment. Nous n’allons pas continuer la fabrication», a expliqué à l’agence Belga Fabien Defays, ajoutant que le savoir-faire des employés de WOW faisait partie des motivations de rachat. La nouvelle production mettra l’accent sur la fabrication de machines pour les biotechnologies et l’industrie pharmaceutique. Le but est de faire du groupe un acteur clé en Région wallonne.

Du côté du syndicat CNE (centrale nationale des employés), on se montre content mais prudent. «Nous espérons surtout que les nouveaux propriétaires seront favorables à la mise en place de représentants syndicaux dans l’entreprise. C’est parce qu’il n’y en avait pas que les salariés de WOW ont appris la faillite à la dernière minute», explique Michel Duby.

Les activités sur le site devraient reprendre dès lundi prochain, tout le matériel étant disponible sur place. Certains salariés ont déjà trouvé du boulot ailleurs. Pour les autres, une cellule de reconversion va être mise en place en juin prochain au Forem de Jambes (Namur).