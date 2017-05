Incroyable: André Gilles dispose d'un tout nouveau bureau... chez Nethys!

C’est ce qui ressort d’un échange de mails entre administrateurs de la Socofe qui devaient trouver un bureau à leur président : André Gilles dispose à nouveau d’un bureau chez Nethys ! Ou plus exactement juste à côté. Voici une information que ne manquera pas de faire réagir l’opinion publique...

Certes, André Gilles a démissionné de son poste de député provincial et de ses mandats de président de Publifin, de Nethys, d’Ogeo-Fund et d’EDF-Luminus. Mais il en a conservé deux qu’il estime occuper à titre privé. À savoir la présidence de la Socofe et de Publipart.

Une nouvelle maladresse politique dans le dossier Publifin ?