Un temps relativement sec et moins chaud ces trois prochains jours, avant une remontée de la température vendredi

Ce mardi, des averses toucheront encore le centre puis le sud-est du pays mardi, selon les prévisions de l’IRM. Ailleurs, le temps restera sec avec des éclaircies. Les températures baisseront nettement, avec des maxima autour de 19° à la mer et de 20 à 24° à l’intérieur du territoire.

Dans l’après-midi, le risque d’averse encore présent à l’extrême sud-est du pays finira par disparaître. Le vent sera modéré d’ouest à sud-ouest. En soirée et durant la nuit, des nuages couvriront partiellement le ciel et quelques brumes seront possibles par endroits, sous des minima de 9° en Hautes Fagnes et 14° en plaine.

Mercredi, le temps devrait rester sec, seule une faible averse isolée pourrait survenir à l’intérieur du pays. Le mercure atteindra 19° en Hautes-Fagnes et 24° en Campine. Le vent sera faible ou modéré, d’ouest à nord-ouest.

De belles périodes ensoleillées et des températures de 23 ou 24° sont attendues jeudi.

Vendredi, les maxima repartiront à la hausse pour atteindre 27° par endroits.