Manage: Amélie, 16 ans, a échappé à un kidnapping

Emilie se dit qu’elle ne laissera plus sa fille faire la route seule

Lundi matin, comme tous les jours de la semaine, Amélie, 16 ans, avait pris le bus à Fayt-Lez-Manage pour se rendre chez son copain à Manage, afin d’achever, avec lui, le chemin pour se rendre à l’école.

La main sur les fesses

À plusieurs reprises, elle s’est sentie suivie alors qu’elle se trouvait dans la rue de Landrecies à Manage. La jeune fille a donc accéléré. Mais l’individu a continué… Jusqu’à ce qu’il parvienne à s’en prendre à elle. « Il lui a notamment mis la main sur les fesses », explique Émilie, la maman de la jeune fille.

Amélie a pu fournir une description de son agresseur. Celui-ci est âgé d’environ 20-25 ans. Il mesure plus ou moins 1m75 et a des cheveux de couleur châtain-clair, blond. Il ne portait pas de lunette et a pris la fuite à bord d’une Mazda noire.

