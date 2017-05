Deux femmes pour commenter l'Euro de foot féminin sur la RTBF !

Ch.V.

On vous annonçait le mois dernier qu’Ophélie Fontana avait un pied de plus en plus installé au sein du service des sports de la RTBF. Cet été, à l’occasion de l’Euro de foot féminin qui se tiendra aux Pays-Bas (du 16 juillet au 6 août), la journaliste sera l’une des présentatrices de l’événement depuis le bord du terrain. A elle, notamment, de récolter les impressions de nos Red Flames !