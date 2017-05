60% des Belges devraient partir en vacances cet été, mais pour un budget et un séjour plus petits

Les Belges sont plus nombreux à vouloir partir en vacances cet été (60%) et beaucoup d’entre eux choisissent des vacances d’une semaine maximum, révèle mardi Europ Assistance dans son 17e baromètre européen des vacances.

Le budget est également plus serré que l’année dernière avec une moyenne de 2.179 euros. Autre nouveauté au niveau des facteurs de choix essentiels de la destination des vacances: le terrorisme apparait en troisième position chez les vacanciers belges.

Les intentions de départ des Belges sont en hausse et atteignent 60%, contre 47% en 2016. Une des explications à cette tendance est l’impact plus important que les attentats à Bruxelles ont eu sur les personnes sondées l’an dernier, celui-ci est moins important par rapport à l’année précédente. «L’étude avait été réalisée en 2016 directement après les attentats et de nombreux Belges ne souhaitaient pas partir en vacances par crainte de l’insécurité ou étaient encore indécis. Cette année les intentions de départ sont reparties à la hausse», explique le porte-parole d’Europ Assistance, Xavier Van Caneghem.

Les Belges privilégient toujours la France comme destination de vacances (32%), viennent ensuite l’Espagne (19%), la Belgique (16%) et l’Italie (12%). «La Belgique a fait son entrée dans les intentions de destination. Il s’agit d’une nouvelle tendance», souligne Europ Assistance.

Du côté de la durée de séjour, les vacances de courte durée (maximum une semaine) ont fortement augmenté se chiffrant à 45%, contre 26% en 2016. Europ Assistance constate également une baisse des séjours de 2 semaines (35% en 2017, contre 48% en 2016), 3 semaines et plus (20% en 2017, contre 28% en 2016). La durée moyenne de leurs vacances est estimée à 1,8 semaine.

Le budget vacances est également en recul cette année de 10% et se chiffre à 2.179 euros, contre 2.412 euros l’an dernier. «Plus de Belges partiront en vacances, mais pour un séjour plus court. Ce qui pèse sur leur budget, à la baisse», estime l’assureur.

L’étude est réalisée par Ipsos auprès d’un échantillon de 10.000 personnes résidant en Europe, aux Etats-Unis et au Brésil. En Belgique, près de 1.000 personnes ont été interrogées entre le 28 mars et le 21 avril.