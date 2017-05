Bruxelles accueillera deux étapes du Tour 2019 (vidéo)

Eddy Merckx, rejoint par Bernard Hinault revenu spécialement de Tahiti pour l’occasion était bien entendu l’« Empereur » de l’endroit (pour citer le Premier échevin et échevin des Sports, Alain Courtois) puisqu’on célèbrera en 2019 le 50 anniversaire de sa première victoire au Tour de France mais également le centième anniversaire du premier maillot jaune, Eugène Christophe (le Français l’avait pris au matin de l’étape Grenoble-Megève).

Les responsables d’ASO étaient bien entendu tous présents, entourés par la Maire de Paris, Anne Hidalgo, invitée par son homologue bruxellois Yvan Mayeur. Sur le plan sportif, il est ressorti de cette première conférence de presse officielle que Bruxelles accueillera deux étapes, et non des moindres : une étape en ligne pour débuter, le premier jour, et un contre-la-montre par équipes le lendemain, ce qui permettra de se rapprocher du parcours de 1969.

« Pour la première étape, nous pouvons nous permettre de toucher à la fois la Wallonie et la Flandre, expliquait Thierry Gouvenou, le directeur des compétitions. Le terrain de jeu est vaste et ouvert, nous avons l’embarras du choix. »

Le contre-la-montre par équipes, lui, se déroulera autour de la capitale en y visitant ses lieux les plus prestigieux.

Les responsables techniques et sportifs n’en diront pas davantage, alors qu’ils n’ont pas encore communiqué sur des détails aussi précis sur le Grand Départ 2018 en Vendée !

C’est d’ailleurs grâce à la souplesse des Vendéens, qui avaient réclamé 2019, que les Bruxellois ont pu obtenir ce qu’ils désiraient, a précisé Alain Courtois.

Le budget de la candidature de Bruxelles a été fixé à 5 millions d’euros, un investissement qui sera largement remboursé, a expliqué le bourgmestre, Yvan Mayeur.