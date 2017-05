Trump accuse l'Allemagne d'être "très mauvaise pour les Etats-Unis" sur le plan des relations commerciales et militaires

«Nous avons un ENORME déficit commercial avec l’Allemagne, en plus elle paye BIEN MOINS qu’elle ne le devrait pour l’Otan et le secteur militaire. Très mauvais pour les USA. Ca va changer», a écrit sur Twitter Donald Trump, rentré ce week-end à Washington après une première tournée à l’étranger qui l’a notamment mené en Europe.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change