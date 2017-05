Martinez à propos de Kompany: "Son retour est spectaculaire"

Roberto Martinez a sélectionné 27 joueurs, dont quatre gardiens, en vue des deux dernières rencontres de la saison que les Diables rouges disputeront face à la République tchèque, en amical, le lundi 5 juin à Bruxelles (20h45) et 4 jours plus tard, le vendredi 9 juin, contre l’Estonie à Tallinn (20h45 belges), en qualifications du Mondial 2018.

Vincent Kompany est de retour dans la sélection des Diables rouges un an et demi après sa dernière apparition. « Il s’est sélectionné lui-même par ses performances », a expliqué le sélectionneur national Roberto Martinez, qui a dévoilé mardi à Tubize sa sélection en vue des rencontres face à la République tchèque (amical, 5 juin) et en Estonie (qualification au Mondial, 9 juin). Le brassard de capitaine restera cependant sur les épaules d’Eden Hazard.

Kompany n’a plus joué pour les Diables rouges depuis la victoire (3-1) contre Israël le 13 octobre 2015 en qualifications à l’Euro 2016. « Il s’est sélectionné lui-même par ses performances. Il a joué les huit dernières rencontres de son équipe à un niveau impressionnant. Il a même réussi deux séries de trois rencontres en une semaine. Son retour est spectaculaire », s’est réjoui Martinez.

« C’est quelqu’un de très important dans l’équipe. C’est un leader, il sait comment gagner. Il aide les jeunes et est toujours derrière l’équipe. »

Néanmoins, Kompany ne retrouvera pas automatiquement le brassard de capitaine, a déjà annoncé Martinez. « Eden Hazard a commencé la campagne comme capitaine. Il le restera, je ne vois pas de raison de changer. J’ai cinq à six capitaines dans l’équipe. Vincent est l’un d’entre eux. »

Roberto Martinez a sélectionné 27 joueurs. En défense, on note également la présence de Thomas Vermaelen, pourtant peu utilisé avec l’AS Rome, et de Dedryck Boyata, préféré à Jason Denayer. « Vermaelen est là pour son comportement et ses performances avec l’équipe nationale ainsi que pour son expérience et sa capacité à jouer dans la défense à trois », a justifié Martinez. « Boyata est devenu très important dans son club. Nous suivons aussi Denayer, mais Boyata vit un bon moment. »