Inquiétant: 350.000 comprimés de Captagon, appelée "drogue des djihadistes", saisis à Roissy

Les douaniers de Roissy en France ont saisi en janvier dernier 350.000 comprimés de Captagon, communément appelée «drogue des djihadistes», affirme mardi RTL France. Cette prise représenterait un poids total de 137 kilos et une valeur à la revente estimée entre 1,5 et 2,5 millions d’euros.

Le Captagon, puissante amphétamine qui annihile l’empathie et développe les capacités mentales et physiques, est particulièrement prisé par les terroristes, ajoute RTL, qui indique encore que les comprimés saisis étaient cachés dans le double fond de deux énormes pièces industrielles en métal. Ces pièces venaient du Liban et étaient à destination de l’Arabie Saoudite.