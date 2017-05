Extrême droite: l'ancien président du FN Belge, Daniel Féret, candidat aux élections pour le mouvement de Jean-Marie Le Pen en France!

Ce sont nos confrères d’Europe 1 qui ont levé le lièvre. Aux prochaines élections législatives, les habitants de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin vont retrouver un certain… Daniel Féret. Ce dernier est le suppléant de Cyril Dieumegard, candidat pour les « comités Jeanne » de Jean-Marie Le Pen. Interrogé par Europe1, Lorrain de Saint Affrique, secrétaire général des « comités Jeanne », a bien confirmé qu’il s’agissait du même Daniel Féret.

Un max de casseroles judicaires

Pour rappel, Féret traîne un passé sulfureux et de nombreuses casseroles. En 2008, Daniel Féret avait été condamné par le tribunal correctionnel de Namur à un an de prison ferme et à une amende de 100 euros, pour fausses signatures de parrainage pour le dépôt des listes FN. Mais c’était loin d’être sa première condamnation. Il a été, pêle-mêle, suspendu de ses activités professionnelles par le Conseil de l’Ordre des Médecins pour avoir abusé des médecins, poursuivi pour non-paiement de factures et non-paiement de cotisations à la sécurité sociale, déchu de ses sièges de conseiller communal à Bruxelles, puis à Charleroi, pour fausses domiciliations. Il avait également été condamné à 10 ans d’inéligibilité et à 250 heures de travaux d’intérêt général, pour avoir diffusé des tracts contenant des propos racistes et discriminatoires. Enfin, en 2014, Féret est condamné pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux à une amende pénale de 38.500 €.

Notons qu’en 2008, Jean-Marie Le Pen, alors président du FN français, avait demandé à la justice belge l’interdiction d’utilisation du logo représentant une flamme par l’ancien président du FN belge. C’est pourtant sous la bannière du mouvement politique créé par Jean-Marie Le Pen que l’électeur français retrouvera, 9 ans plus tard, le docteur Féret.

À nos confrères d’Europe1, Lorrain de Saint Affrique a d’abord affirmé que « toutes les attaques dont il a fait l’objet n’ont mené qu’à des relaxes », avant de préciser qu’une condamnation pour « incitation à la haine raciale »… ne lui posait « pas de problème ».