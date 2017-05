Près de trois Belges sur quatre contrariés lorsqu'ils oublient leur mot de passe en ligne

Les mots de passe et lecteurs de cartes d’identité ou bancaire sont source de nombreuses frustrations parmi les Belges, qui sont 85% à être en ligne chaque jour, selon une étude sociétale sur leurs comportements et leurs besoins en matière d’identification numérique menée dans le cadre du lancement de l’application mobile istme.

Celle-ci, présentée mardi, permet d’avoir une identité numérique unique et de se défaire de tous ces mots de passe et autres lecteurs de carte. Ainsi, 74% des sondés se disent contrariés lorsqu’ils oublient un mot de passe, ce qui arrive régulièrement à 32% d’entre eux.

Plus de huit Belges sur dix (85%) utilisent le PC banking, 50% effectuent des achats en ligne, 49% ont recours aux services bancaires mobiles et 46% vérifient leurs factures en ligne.

Pour accéder à ces quatre services en ligne les plus populaires, ainsi que d’autres d’ailleurs, des mots de passe ou des lecteurs de carte sont souvent nécessaires. Mais 46% des sondés disposent de plus de cinq mots de passe différents, ce qui peut donner lieu à des oublis et donc des frustrations. En outre, les Belges manquent de confiance dans les méthodes d’identification actuelles. Ils donnent en effet une cote de 5,7 sur 10 à la sécurité des mots de passe. La facilité d’utilisation du lecteur de carte ne fait guère mieux avec un score de 6,7/10.

Pourtant, à peine 8% des sondés s’estiment imprudents dans leur comportement en ligne. Ils sont plus de six sur dix à se dire prudents et près de trois quarts privilégient d’ailleurs la sécurité à la facilité d’utilisation. Mais l’enquête aboutit à un constat contraire, 59% des Belges ne changeant (presque) jamais leurs mots de passe et un sur cinq les notant même quelque part.

Enfin, l’étude, menée en ligne en avril dernier auprès d’un échantillon représentatif de 1.000 belges âgés de 18 ans et plus, démontre que ces données à caractère personnel sont confiées le plus volontiers aux banques, suivies des mutuelles et des opérateurs télécoms et pouvoirs publics.