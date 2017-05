Plus d'un tiers des dossiers d'abus sexuels classés sans suite

Le nombre total de dossiers était de 9.786, une grande part concernant des viols (3.614) et des attentats à la pudeur (3.649). En 2015, la proportion d’affaires classées sans suite dans cette catégorie était de 33,21%, peut-on lire dans la DH.

La députée fédérale Open Vld Carina Van Cauter s’inquiète de ces chiffres. «Je note que dans 39 dossiers, le parquet a classé sans suite car il a estimé que les moyens de recherche étaient insuffisants», regrette-t-elle. «Autre élément qui m’interpelle: 41 dossiers ont été classés au motif ’autres priorités’. C’est inacceptable. Si l’on a des preuves dans un dossier, il faut poursuivre les enquêtes, et condamner l’auteur». Dans 86% des affaires, les causes d’un classement sans suite sont de nature technique: charges insuffisantes, prescription, désistement de la plainte, auteur impossible à identifier, etc.