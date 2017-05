Un Belge sur 8 vit dans un logement «malsain»

C’est une des conclusions d’un rapport composé par trois agences et centre de recherches indépendants, qui ont croisé les statistiques d’Eurostat et de l’OCDE, une enquête menée auprès de 12.000 Européens et plus de 200 publications scientifiques.

C’est ce que l’on peut lire dans La Libre Belgique ce mercredi.

En Belgique, une personne sur huit rapporte vivre dans un bâtiment nocif, selon le même document. Et les Belges qui habitent dans un logement trop humide sont 65% plus nombreux à déclarer avoir des problèmes de santé que ceux vivant dans un logement sain et bien aéré. Ils semblent aussi souffrir du manque de lumière: ils sont 79 % plus nombreux à se dire en mauvaise santé que ceux qui habitent dans une maison ou un appartement avec de la lumière naturelle en abondance.

Ce rapport «Healthy Homes Barometer 2017», commandé par l’entreprise Velux, sera présenté au Parlement européen ce mercredi.