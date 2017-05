Tensions à la RTBF après le dérapage «malheureux» entre Jérôme Colin et Walid

Le 26 avril, La Première inaugurait sa nouvelle grille. Entre fatigue et stress, Jérôme Colin introduit son confrère : « Je vous présente Walid, on l’a invité pour les quotas ! » Malaise. Des propos mal interprétés qui auraient pu être vite dits, vite oubliés. Mais qui exprimaient surtout une tension...

La référence au mot « quota », c’est évidemment un renvoi aux origines maghrébines de l’animateur et à la volonté assumée et générale de la RTBF de s’inscrire dans une démarche pro-diversité. Un mot mal utilisé, mais surtout aussi, très certainement, mal interprété, encore plus à notre époque où chaque terme est sujet à polémique.

« Un dérapage malheureux, une boulette », nous dit-on officiellement à la RTBF. L’incident a rapidement fait le tour des couloirs le mois dernier. Avant de dégonfler.

Découvrez les détails de cette affaire dans notre nouvelle édition digitale.