15 millions d'euros d'héritages non réclamés en 2016 vont dans les poches de l'Etat

Pour que l’État puisse faire valoir ses droits sur un patrimoine, il faut que la succession soit vacante, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas de descendant ou que l’héritage ait été refusé. Il existe toutefois une période de 30 ans durant laquelle l’héritage peut être réclamé.

En 2016, l’Etat a encaissé, au total, 81 successions «en déshérence». Cinq ont, en revanche, été rendues à des héritiers.

A l’instar de n’importe quel légataire, l’Etat belge doit payer des droits de succession. Ceux-ci ont dernièrement été transférés aux Régions. En 2016, le Trésor a ainsi dû s’acquitter d’un montant de quelque 4.859.171 euros de droits de succession au profit des Régions.

Le nombre d’héritages non réclamés varie d’une année à l’autre: en 2013, on en comptait 177; en 2015, 102 et en 2016, 81, soit presque autant qu’en 2012 où on en avait dénombré 82.