Météo: temps généralement ensoleillé pour la fin de semaine avant une dégradation

Ce mercredi après-midi, le temps sera généralement sec et lumineux. Seule une faible perturbation en provenance des Pays-Bas viendra mourir sur le nord du pays où elle pourrait provoquer quelques averses isolées. Les maxima seront proches de 19 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu’au littoral, de 21 degrés en Ardenne et atteindront entre 22 et 24 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré et s’orientera au secteur nord.

La nuit sera sereine avec un ciel dégagé et des minima entre 8 et 10 degrés en Ardenne et entre 10 et 13 degrés en plaine.

Jeudi, la matinée sera ensoleillée mais, au fil des heures, des nuages de beau temps se formeront dans l’intérieur du pays. Le risque d’averse devrait toutefois rester très limité. Les maxima avoisineront les 20 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés à la mer, et varieront entre 23 et 26 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible, modéré à la côte durant l’après-midi, de secteur est revenant au secteur nord à nord-est.

Vendredi, le temps sera souvent ensoleillé en début de journée mais durant l’après-midi et en soirée, l’atmosphère deviendra instable et des averses orageuses pourront localement se déclencher. Les maxima varieront entre 22 degrés à la mer et 28 degrés en Campine, sous un vent faible et variable.

Par la suite, des périodes de pluie ou d’averses sont attendues samedi et dimanche.