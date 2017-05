Au moins 90 morts et 400 blessés (dernier bilan) dans l'explosion d'un camion piégé à Kaboul (photos + vidéos)

«90 personnes ont été tuées et 400 ont été blessées, dont nombre de femmes et d’enfants», a annoncé le centre d’information gouvernemental, alors qu’un précédent bilan faisait état de 80 morts. Le ministre de la Santé a souligné que le bilan risquait de s’alourdir encore au fur et à mesure que des corps étaient retirés des décombres.

L’attaque, commise au début du mois de jeûne du ramadan dans cette zone ultra-protégée abritant de nombreuses ambassades barricadées derrière de hauts murs, a été menée à l’heure de pointe matinale et avec d’importants moyens.

«L’explosion a été causée par une citerne à eau qui contenait plus d’une tonne et demi d’explosifs. Elle a laissé un cratère de 7 mètres de profondeur», a indiqué une source occidentale informée à Kaboul.

Le camion piégé a été actionné par un kamikaze vers 08H30 locales (06H00 HB), selon le ministère de l’Intérieur.

Attentat à #Kabul

Jamais nous ne serons tranquilles dans n'importe quel coin du monde 😞

Force aux familles💙pic.twitter.com/WUStiMNjm6 — Je s'appelle Groot (@divulgayy) 31 mai 2017

La déflagration a provoqué d’énormes dégâts à la ronde, selon des images aériennes de la chaîne Tolo News.

L’attaque n’avait pas été revendiquée en fin d’après-midi et sa cible précise n’était toujours pas clairement établie. Selon l’ambassade américaine à Kaboul, l’explosion s’est produite «près de l’ambassade d’Allemagne (...) dans une rue fréquentée».

Les talibans, qui ont annoncé fin avril le lancement de leur «offensive de printemps», ont affirmé sur Twitter ne «pas être impliqués dans l’attentat de Kaboul et le condamner fermement». Les talibans ont par le passé rarement revendiqué les attentats dans lesquels le nombre de victimes civiles s’avérait très lourd.

Quant à l’organisation Etat islamique (EI), auteur de plusieurs attentats sanglants à Kaboul ces derniers mois, elle ne s’était pas exprimée à ce stade.

La déflagration a été si forte qu’elle a secoué une grande partie de la ville, soufflant de nombreuses portes et fenêtres et semant la panique parmi les habitants qui tentaient désespérément d’aider les victimes et d’avoir des nouvelles de leurs proches.

Des dizaines de voitures démolies gisaient abandonnées sur le site, où les forces de sécurité et les secours se sont rapidement déployés. Des commerçants s’efforçaient de balayer les débris de leurs vitrines parties en miettes.

Le gouvernement a appelé la population à des dons de sang dans les hôpitaux.

Plusieurs ambassades étrangères ont fait état de dégâts matériels, dont l’ambassade de France, celles d’Allemagne, du Japon, de Turquie, des Emirats arabes unis, d’Inde et de Bulgarie.

Washington a dénoncé une attaque «atroce». «Le fait que cette attaque ait eu lieu pendant le mois du ramadan souligne sa dimension barbare», a indiqué un responsable de la Maison Blanche, soulignant que l’ambassade des Etats-Unis à Kaboul travaillait avec ses partenaires pour aider les ambassades et les personnels touchés.

L’Allemagne a repoussé le départ prévu mercredi d’un vol charter d’Afghans expulsés du pays. Les employés de l’ambassade à Kaboul «ont plus important à faire juste après cet attentat que de préparer ces mesures logistiques», a souligné le ministre allemand de l’Intérieur Thomas de Maizière.

Resolute Support, la mission de l’Otan dans le pays, a salué «la vigilance et le courage des forces de sécurité afghanes qui ont empêché le véhicule piégé» d’entrer plus avant dans la zone diplomatique.

Le président Ashraf Ghani a dénoncé un «crime de guerre». «Ces terroristes continuent de tuer des innocents même pendant le mois sacré de Ramadan», s’est-il indigné.

«Nous sommes pour la paix mais ceux qui nous tuent pendant le mois sacré de ramadan ne méritent pas d’être appelés à faire la paix, ils doivent être détruits», a lancé pour sa part le chef de l’exécutif afghan, Abdullah Abdullah, sur Twitter.

L’ONG Amnesty International a souligné que cet attentat montrait que «le conflit en Afghanistan ne faiblit pas mais s’étend dangereusement, d’une manière qui devrait alarmer la communauté internationale».

Le pape François a dénoncé une attaque «abjecte».