Le parlement wallon donne son feu vert à la régularisation fiscale

Le parlement wallon a donné son feu vert mercredi à l’accord de coopération qui entérine la possibilité de régulariser les droits de succession et d’enregistrement éludés. Le texte a été approuvé majorité contre opposition, moins l’abstention du député indépendant.

Ce vote clôt un long chapitre de tension entre le gouvernement fédéral et le gouvernement wallon. Initié en 2015, le projet de régime permanent de régularisation fiscale du ministre fédéral des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA), s’était heurté à un conflit de compétences avec les Régions pour les impôts régionaux, en particulier les droits de succession et d’enregistrement, et une partie de l’impôt des personnes physiques. L’adoption d’un amendement socialiste à la Chambre avait permis de débloquer le dossier.

Deux accords de coopération ont été rédigés, l’un avec la Flandre, l’autre avec la Wallonie et Bruxelles. Depuis 2015, la Flandre a repris à son compte le service de plusieurs impôts régionaux, tandis que le Fédéral l’assure toujours pour le compte de la Wallonie et de Bruxelles.

Fruit des négociations, au lieu d’un régime «permanent» de régularisation fiscale, l’accord de coopération cessera de produire ses effets dès qu’auront été traitées toutes les déclarations de régularisation introduites au plus tard le 31 décembre 2020.

Le ministre wallon du Budget, Christophe Lacroix, a mis en avant l’évolution du projet fédéral qui s’applique désormais aussi au capital, contrairement aux opération précédentes.

L’opposition MR s’est réjouie de l’attitude du gouvernement wallon. «Bravo pour ce décret», s’est exclamé Jean-Luc Crucke, insistant sur les 35 millions d’euros que l’opération rapportera au budget régional en 2017.

Les libéraux n’ont toutefois pas manqué de relever les conditions mises au début de la saga par l’exécutif PS-cdH, dont il n’a pas obtenu la réalisation, notamment une solution dans le conflit qui oppose le fédéral et les Régions à propos du financement des hôpitaux.

Les Verts condamnent cette opération mais eux aussi pointent du doigt des renoncements wallons. «On fait un revirement à 180° et, à l’arrivée, il n’y a rien», a regretté Stéphane Hazée.

Dans la majorité, le cdH espère que c’est la dernière fois que la Région devra mener ce genre de régularisation. A cet effet, Dimitri Fourny a appelé à la mise sur pied d’une administration fiscale wallonne «digne de ce nom».