Folle course-poursuite entre Marchienne jusqu'à Anderlues: deux hommes arrêtés

Deux hommes ont été interpellés par la police de Charleroi, hier, à 21 heures, au terme d’une folle course-poursuite entamée à Marchienne-au-Pont et terminée, sur un accident, à Anderlues.

Une patrouille de police avait repéré ces deux individus, à Marchienne, à bord d’une VW Bora dont les plaques étaient fausses. Les deux hommes, se voyant repéré, ont mis le pied au plancher, poursuivi par ce premier véhicule de police banalisé. Le conducteur poursuivi a alors emprunté tout un parcours, qui l’a mené sur la route de Trazegnies.

La VW Bora poursuit en direction de Monceau-sur-Sambre avant d’aller sur Roux. Là, les fugitifs foncent dans la cité Malghem, où des enfants jouaient à l’extérieur. Pr chance aucun d’eux n’a été touché. La VW poursuit sa route, toujours poursuivie par les policiers.

La VW va ensuite vers Goutroux avant de revenir sur Marchienne. Là, un véhicule de police fait face : la VW fait demi-tour, repart sur Fontaine et monte sur la N54. À Anderlues, la VW percute alors un véhicule et stoppe sa course. Les deux malfrats ont pu être alors arrêtés, tandis que le conducteur du véhicule percuté, lui, a dû être hospitalier.