Météo: les températures repartent à la hausse

Il fera beau ce jeudi, prévoit l’Institut royal météorologique. Au fil des heures, des nuages de beau temps se formeront dans l’intérieur du pays mais le temps restera sec. Les maxima avoisineront les 20 ou 21 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu’à la mer, et varieront entre 23 et 26 degrés dans les autres régions.

Ce soir, les nuages formés durant l’après-midi s’estomperont peu à peu. La nuit sera sereine à peu nuageuse. Les minima oscilleront entre 12 et 14 degrés en Ardenne et entre 14 et 17 degrés ailleurs. Le vent deviendra faible et variable.

Vendredi, il fera encore généralement ensoleillé en début de journée. Durant l’après-midi et en soirée, l’atmosphère deviendra instable depuis la France et des averses orageuses se déclencheront par endroits. Les maxima varieront entre 22 degrés à la mer et 28 degrés en Campine, sous un vent faible et variable.

Samedi, des averses toucheront le pays, avec à nouveau un risque d’orages. Quelques gouttes pourraient également tomber dimanche. Les maxima ne dépasseront alors plus 21 degrés.