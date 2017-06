France: ouverture d'une enquête préliminaire contre le ministre Richard Ferrand

La semaine dernière, l’hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné a révélé que l’épouse de M. Ferrand avait bénéficié de l’attribution d’un marché de location d’une mutuelle d’assurance quand il en était le directeur général (1998-2012). Un autre volet concerne l’embauche de son fils quelques mois comme collaborateur parlementaire.

«Tout ce que j’ai fait dans ma vie professionnelle est légal, public, transparent», a réagi le ministre, très proche d’Emmanuel Macron, en excluant de démissionner.

Le parquet de Brest a finalement décidé d’ouvrir une enquête préliminaire afin de «recueillir tout élément permettant une analyse complète des faits et de rechercher si ceux-ci sont susceptibles ou non de constituer une infraction pénale en matière d’atteintes aux biens, de manquements au devoir de probité et aux règles spécifiques du code de la mutualité», précise-t-il dans son communiqué.