Des températures «anormalement élevées», en mai, selon l'IRM

Le printemps 2017 a connu une température moyenne anormalement élevée et peu de jours de précipitations, selon un premier bilan climatologique dressé jeudi par l’Institut royal météorologique (IRM). Le mois de mai a été particulièrement chaud, avec une température moyenne de 15,5°.

Des températures élevées ont été mesurées à Uccle en mai. La température moyenne du mois était de 15,5° (normale de 13,6°), la moyenne des maxima de 20,5° (18,1°) et la moyenne des minima de 10,3° (9,2°). Les deux premières valeurs sont «anormalement élevées». Sur la troisième décade, une température moyenne exceptionnellement élevée de 19,3° (normale de 14,6°) a été relevée, battant le record précédent pour la période de référence 1981-2016, qui était de 19,1° en 1992. Une valeur encore plus importante avait toutefois été mesurée en 1922, avec 20,3°.

Sur l’ensemble du mois de mai, sept jours d’été ont été comptabilisés (maxima de 25° ou plus), pour une normale de trois jours, soit un nombre équivalent au record de 2008, ainsi que deux jours tropicaux (30° ou plus, contre une normale de 0,2 jours).

Le 29 mai, le mercure a grimpé jusqu’à 33,8° à Korbeek-Lo (Bierbeek - Brabant flamand). Il a fait le plus frais le 10 mai, avec jusqu’à -4,5° à Elsenborn (Bütgenbach).

Dégâts dus à la grêle

De faibles quantités de précipitations ont par ailleurs été mesurées et le nombre de jours d’orage est qualifié de normal. Les 11, 12, 18 et du 27 au 29, des dégâts liés aux précipitations, au vent, à la grêle ou à la foudre ont cependant été signalés. Le soleil, quant à lui, a brillé à Uccle pendant 205 heures et 31 minutes, soit une durée normale.

De manière générale, le printemps 2017 a connu une moyenne de maxima «très anormalement élevée» de 15,9° (normale de 14,2°) et peu de précipitations. «Les totaux de précipitations relevés dans tout le pays sur la saison sont largement inférieures aux normales saisonnières», commente l’IRM. «Elles fluctuent entre environ 40% de la normale dans le Tournaisis jusqu’à environ 70% dans le Pays de Herve.»

S’il a neigé en mars et en avril, les épaisseurs de neige sont restées très faibles. La plus importante a été atteinte le 1er mars (5cm). Enfin, la vitesse moyenne du vent fut exceptionnellement basse.