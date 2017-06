Gros embouteillages ce jeudi matin sur la E411 et la E42: la faute aux travaux entre l'échangeur de Daussoulx et Namur! (vidéo)

Ce jeudi matin, c’était la pagaille sur l’E411 aux abords de Namur en venant de Bruxelles. La chaussée avait été réduite de trois à deux bandes à la suite de travaux. Les effets de rétrécissement se sont fait ressentir jusqu’à Eghezée, mais également sur l’E42 venant de Charleroi et dans une moindre mesure dans la bretelle en provenance de Liège.

« En principe, ce chantier devrait être achevé ce vendredi soir », explique Héloïse Winandy porte-parole de la Sofico, le gestionnaire du réseau structurant wallon. Ces travaux visent à préparer un plus vaste chantier de réhabilitation sur l’E411. Prévu plus tard cette année, il concernera le tronçon entre l’échangeur de Daussoulx et le viaduc de Beez.