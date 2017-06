Il sera probablement titulaire face à l'Estonie: comment Nacer Chadli s'est rendu incontournable aux yeux de Roberto Martinez

Depuis qu’il a enfilé pour la première fois la vareuse des Diables rouges, le 9 février 2011, jamais Nacer Chadli n’est apparu incontournable chez les Diables. Sur ces six années diaboliques, le Liégeois a été sélectionné à 46 reprises, a disputé 35 (bouts de) matchs pour seulement 20 titularisations et 3 buts inscrits. Ayant souvent dû se contenter de jouer les dépanneurs de luxe, le Liégeois n’a jamais fait de vagues non plus quand il a été oublié ou cantonné sur le banc, déjà tout heureux, sans doute, de faire partie de cette fameuse « génération dorée » des Diables. Avec eux, il a vécu le Mondial 2014 de l’intérieur mais pas l’Euro 2016, pour lequel il avait été écarté in extremis.

