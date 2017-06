Explosion d'une télé, caisse qui tombe par terre: une série de phénomènes étranges dans un garage du nord de la France

Selon La Voix du Nord, dimanche soir, la station Total de la petite commune de Cucq s’apprêtait à passer une soirée mouvementée. « Ça a commencé par le téléphone, puis l’informatique des pompes, explique le gérant. Ensuite la caisse est tombée toute seule par terre, la télévision a explosé. Les bouchons de toutes les bouteilles d’huile et de liquide de refroidissement de la station ont sauté ».

Les pompiers ont été appelés sur place. Mais contrairement à un incendie « normal », dont on détecte assez rapidement la cause, dans ce cas-ci, les pompiers ne comprennent pas ce qui s’est passé. La gendarmerie a aussi constaté les faits mais, là encore, sans rien y comprendre. Elle parle d’un « phénomène bizarre et inexpliqué ».

D’autant plus bizarre que dimanche soir, le gérant a tout remis en place et que le lundi… tout avait recommencé. Tout était à nouveau renversé et les bouchons des bidons d’huile avaient à nouveau sauté. « On a d’abord cru à une blague, mais ça ne peut pas être l’œuvre d’une personne, déclare formellement le gérant. Trois fois de suite la caisse est tombée toute seule par terre alors que j’avais le dos tourné ».

Il dit ne pas croire dans tout ce qui est exorcisme mais il reste est sous le choc de ce qui s’est produit dans son garage.