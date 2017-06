Les entreprises suppriment deux fois plus de discours haineux en ligne qu'il y a six mois

Belga

«Les entreprises suppriment aujourd’hui deux fois plus de discours haineux illégaux qu’il y a six mois et le font plus rapidement», a souligné jeudi la commissaire européenne Vera Jourova, dressant un bilan de l’initiative lancée l’année dernière par la Commission et les plateformes de médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube et Microsoft) pour lutter contre la haine en ligne.