Elise Mertens avant son match face à Venus Williams à Roland-Garros: «Une merveilleuse expérience»

Elise Mertens (WTA 60) s’apprête à vivre le plus grand moment de sa jeune carrière, vendredi à Roland-Garros. Sur le court Philippe Chatrier, en dernier match de la journée, la jeune Limbourgeoise, 21 ans, affrontera ainsi pour une place en huitième de finale Venus Williams (WTA 11), 36 ans, lauréate de sept levées du Grand Chelem et finaliste à Paris en 2002.

« C’est formidable. Je n’y pensais pas du tout à l’entame du tournoi. Tout ceci est nouveau pour moi, mais je suis très heureuse de figurer au troisième tour. C’est idéal pour la confiance. Et voilà que je peux affronter Venus Williams. Je pense que ce sera une merveilleuse expérience. Je vais tout donner, comme d’habitude, et on verra bien. Je suppose que je jouerai sur le Chatrier ou le Lenglen. Ce sera chouette. Plus le stade est grand, et plus il y a de monde, mieux c’est ».

Elise Mertens a déjà croisé Venus Williams sur le circuit. C’était l’an dernier, en double à Wimbledon. Avec son amie An-Sophie Mestach, la nº1 belge s’était inclinée 6-4, 6-4 contre l’Américaine et sa sœur Serena. Si ce n’est évidemment pas la même chose, elle a tout de même une idée de ce qui l’attend.

« Je sais qu’elle frappe très fort et qu’elle a un bon service. Je vais devoir être agressive et jouer mon jeu. Je n’ai en tout cas pas peur de Venus, certainement pas. Qu’elle soit une star ou pas, ne peut pas entrer en ligne de compte ».

Ce que confirme son coach et petit ami, Robbe Ceyssens. « Elise devra essayer de développer son jeu et de ne pas subir. Elle devra bien servir et se montrer suffisamment agressive », a-t-il estimé.