Moins de tués sur les routes belges au premier trimestre

L’IBSR se félicite d’un «niveau historiquement bas dans notre pays». Cela confirme la tendance de l’année 2016, précise Benoit Godard, porte-parole de l’institut.

Le nombre de victimes mortelles a ainsi tant diminué en Wallonie (48 en 2017 contre 63 en 2016) qu’en Flandre (61 décès cette année contre 68 l’an passé). Seule Bruxelles connaît une augmentation de ces chiffres (de 2 à 4).

La baisse du nombre de décès concerne uniquement les occupants de voitures (-22) et de camionnettes (-5). Une telle baisse parmi les automobilistes n’avait plus été enregistrée depuis sept ans et permet d’atteindre «un niveau record», selon l’IBSR.

Le nombre de blessés (-3,4%, à 10.930) et d’accidents (-1,6%, à 8.713) est également en baisse.

Encore à la traîne

Autre indicateur positif, le nombre d’accidents impliquant de jeunes automobilistes (de 18 à 24 ans) n’a jamais été aussi bas. Il a diminué de 9,6% au cours du premier trimestre pour s’établir à 1.455, contre 1.611 en 2016.

Le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot se réjouit de ces tendances, mais appelle à la prudence. «La Belgique reste à la traîne par rapport aux pays voisins en matière de sécurité routière», souligne-t-il, tout en rappelant que de nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement doivent permettre de continuer à travailler dans la bonne direction.