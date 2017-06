Une demi-heure d'attente supplémentaire aux arrivées à Brussels Airport suite à une action des douaniers

L’action a commencé peu après 7 heures et touchera également l’aéroport de Charleroi (Brussels South Charleroi Airport) à partir de 11h.

Cette grève du zèle est une suite de l’action menée lundi devant North Galaxy à Bruxelles, qui abrite la hiérarchie du SPF Finances. Outre le manque d’effectifs, les syndicats réclament l’octroi d’une prime de risque aux douaniers qui portent des armes et la fin de la polyvalence des agents.

«Il y a un an, on nous promettait que le personnel des services de contrôle serait remplacé sur base de un pour un. Mais jusqu’à présent, on continue de supprimer des effectifs», explique Kurt Mattelaere du syndicat indépendant de service public NUOD (UNSP).