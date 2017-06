Sébastien Dewaest (Genk), blessé au ligament, absent 6 mois

Coup dur pour l’ancien défenseur du SC Charleroi : opéré ce vendredi, il ne jouera plus avant la fin de l’année…

Sébastien Dewaest souffre d’une blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche, a annoncé son club, Genk, vendredi. Le défenseur restera écarté des terrains pendant six mois.

Dewaest s’est blessé lors du match à Mouscron (14 mai), comptant pour les playoffs II de la Jupiler Pro League. « Après des examens plus approfondis, il est apparu qu’il a une lésion au ligament croisé antérieur de son genou gauche. Il sera opéré aujourd’hui (vendredi, ndlr) et sera absent au moins six mois », précise Genk.

Battu 3-1 par Ostende en barrage européen, Genk n’a pas réussi à se qualifier pour la prochaine Europa League. Dewaest, 26 ans, a disputé 21 rencontres de championnat cette saison.