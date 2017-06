Les dirigeants belges continueront leur combat contre le changement climatique

Le Premier ministre Charles a estimé jeudi soir que la décision du président américain de se retirer de l’accord de Paris était «irresponsable» et qu’elle «portait atteinte à la parole donnée».

Cela dit, la décision des Etats-Unis ne doit pas «freiner notre mobilisation en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique». «Nous devons redoubler d’efforts pour faire en sorte que les grandes puissances réaffirment leurs engagements. Au-delà de l’enjeu écologique, il s’agit aussi d’une question économique et d’équilibres géopolitiques mondiaux. Un dérèglement climatique ne pourra que générer des conflits et des mouvements migratoires conséquents. Nous utiliserons tous les leviers internationaux possibles pour concrétiser cela. ’Make the future great again’ doit être notre ambition», a affirmé le Premier ministre, en référence au slogan de campagne de Donald Trump.

Politique isolationniste

Le ministre des Affaires étrangères, Dider Reynders, s’est quant à lui engagé à plaider, lors de la Conférence des Nations Unies la semaine prochaine, «pour qu’il y ait plus d’attention sur le lien à faire entre la sécurité et le climat». «Une meilleure efficience énergétique offre des opportunités économiques. Cela accroit notre compétitivité et présente des avantages en matières de santé», a-t-il encore indiqué.

La ministre de l’Environnement, Marie Christine Marghem, a pour sa part regretté «que nos alliés mènent en matière climatique une politique isolationniste à contre-courant de l’Histoire». «Cette décision ne remettra pas en cause la volonté du gouvernement de poursuivre le dialogue avec les Régions, notamment dans le cadre du pacte interfédéral afin de remplir nos objectifs européens.»

Mépris

Le ministre wallon de l’Energie Christophe Lacroix (PS), qui est également le président de la commission nationale Climat, a déploré le fait que l’un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre décide de sortir de l’accord de Paris. «C’est faire fi de la responsabilité historique qui a fait la richesse des Etats-Unis. Notre atmosphère se réchauffe sous l’effet de l’accumulation de CO2 depuis le début de l’ère industrielle. Mais sortir des accords de Paris, c’est aussi mépriser les populations les plus vulnérables qui subissent les conséquences du changement climatique», a-t-il indiqué.

Il a ensuite tenu à confirmer la volonté de la Belgique à «honorer ses engagements et son refus de fuir ses responsabilités». «À travers (leurs) engagements européens, les entités fédérées et l’État fédéral belge continueront les efforts inscrits dans la transition énergétique, vers une société bas carbone», a-t-il assuré, soulignant encore que le retrait des Etat-Unis ne doit pas entraver les travaux de mise en oeuvre de l’accord de Paris.

« Obscurantisme médiocre »

Le président du cdH, Benoît Lutgen, a lui parlé d’une «décision d’une irresponsabilité historique envers les générations actuelles et futures». «Elle reflète tristement le cynisme et le manque de vision dont font preuve M. Trump et son administration depuis leur prise de fonctions», note le parti, qui se dit «révolté» par une décision qui plonge le géant américain dans un «obscurantisme médiocre, aux antipodes de l’Amérique des Lumières».

Le parti écologiste a quant à lui qualifié la décision du remuant président américain de «littéralement criminelle» et a estimé que l’indignation «ne suffira pas». «Les gouvernements européens devront aller plus loin que les condamnations. Il n’y a aucune raison de laisser un partenaire politique et économique comme les Etats-Unis rompre unilatéralement un accord essentiel pour l’avenir de l’humanité sans que cela porte concrètement à conséquences», a indiqué Patrick Dupriez, coprésident des Verts.

Droits de douane

Les conséquences envisagées du côté des écologistes: une modification des termes d’autres accords, commerciaux, par exemple, de manière à contrebalancer un «dumping environnemental». «Le non-respect de l’accord de Paris sur le climat va créer une distorsion majeure de concurrence entre l’Europe et le continent américain qui justifie de revoir le fonctionnement de l’OMC en donnant primauté à la sauvegarde du climat et à la protection de nos normes sociales et environnementales sur les autres réglementations. Concrètement, si les Etats-Unis de Donald Trump ne respectent plus les règles issues de la COP21, ils devront payer pour accéder au marché européen», précise le député européen Philippe Lamberts.

Conformément aux possibilités ouvertes par les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce et de l’Union européenne, Ecolo proposera donc d’instaurer des droits de douane environnementaux au niveau européen à l’égard des biens et services importés des Etats-Unis, indique le parti.

Le retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat est un «très mauvais signal alors que le réchauffement climatique devient chaque jour plus préoccupant et qu’il menace clairement la vie sur la planète à long terme», a réagi le président du PS Elio Di Rupo dans un communiqué. «C’est aussi une erreur de jugement, car le développement économique et social futur de nos sociétés passe par l"intégration des enjeux climatiques», ajoute-t-il.

« Triste jour pour le climat »

Pour Elio Di Rupo, «ce serait une erreur de baisser les bras. Il importe que tous les autres pays signataires de l’accord de Paris poursuivent et augmentent leurs efforts pour lutter contre le réchauffement. L’Union européenne doit retrouver un rôle de pionnier et travailler avec tous les pays, dont la Chine, le Canada, l’Inde ou l’Afrique du Sud».

«C’est un jour triste pour le climat, mais cela ne doit pas être une catastrophe», a résumé pour le sp.a Karin Temmerman, qui va même un pas plus loin: «Trump a eu un impact positif sur la collaboration politique européenne. Je suis tentée de penser qu’il aura le même effet sur l’accord climatique de Paris. (...) Aujourd’hui, la Belgique plaide encore pour un objectif de 27% d’efficacité énergétique, tandis que l’Allemagne et la France osent se montrer bien plus ambitieuses en visant 40%. Avec des puissances comme l’Inde et la Chine, nous pouvons tout à fait peser sur la problématique climatique», juge Karin Temmerman, qui attend du pays et de son Premier ministre qu’ils «mouillent le maillot».