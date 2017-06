Anderlecht: Sven Kums a signé un contrat de 5 ans

Sven Kums a signé un contrat de cinq ans à Anderlecht. L’ex-médian de La Gantoise et d’Udinese, où il était prêté par Watford la saison dernière, est le successeur de Youri Tielemans, parti à Monaco pour un montant de 25 millions d’euros, au milieu de terrain. C’est un retour aux sources pour le joueur de 29 ans, qui avait été formé au Sporting bruxellois.

Il avait clairement affiché sa préférence ces derniers jours pour son club formateur, assuré de disputer la phase de poules de la Ligue des Champions après son titre de champion de Belgique.

Formé à Anderlecht, Kums n’avait pas réussi à s’imposer chez les Mauve et Blanc au début de sa carrière. Après une saison au Lierse, en 2006/2007, il a rejoint en janvier 2008 Courtrai où il est resté trois ans et demi. Après un passage aux Pays-Bas, à Heerenveen, (2011-2013), il est revenu en Belgique, à Zulte Waregem (2013/2014). Une saison plus tard, il était transféré à La Gantoise. Avec les Gantois, Kums a décroché le titre de champion de Belgique en 2015 ainsi que le Soulier d’Or quelques mois plus tard. Au terme de la saison 2015/2016, il a été transféré à Watford, qui l’a aussitôt prêté à l’Udinese.

Titulaire en début de saison, Kums est sorti du onze de base en janvier. Il a totalisé 29 rencontres en Serie A.