Malmedy: deux voleurs arrêtés au terme d'une course-poursuite

Vers 10h45 ce vendredi matin, une course-poursuite entre la police et des voleurs de voitures s’est engagée à Malmedy. Les deux suspects qui se trouvaient dans une voiture volée, ont abandonné leur véhicule avant de prendre la fuite à pieds. Ils ont finalement été tous les deux arrêtés par la police.

Branle-bas de combat ce vendredi dans les rues de Malmedy, et plus particulièrement à proximité du site d’Intermills. De nombreux combis ont été aperçus par les Malmédiens filant à toute vitesse. L’origine de toute cette agitation ? Une course-poursuite qui s’est engagée entre les policiers et deux voleurs qui circulaient à bord d’un véhicule volé.

Les voleurs ont abandonné leur voiture dans la rue de Bavière, la rue en cul-de-sac à l’extrémité du parking d’Intermills, et ont pris la fuite à pied. La police est néanmoins parvenue à les arrêter.

La voiture a été repérée dans le centre de Malmedy et selon plusieurs sources, les voleurs auraient foncé sur un policier. L’homme aurait juste eu le temps de s’écarter in extremis.

