Grièvement blessée dans l'attentat de Manchester, elle apprend la mort de sa fille en sortant du coma

La photo de la petite Saffie Roussos a ému le monde entier. La plus jeune victime de l’attentat de Manchester a été tuée mais sa maman Lisa a quant à elle été très grièvement blessée. Elle était dans un état critique et était plongée dans le coma. Après plusieurs jours, elle s’est réveillée. Il a alors fallu lui apprendre que sa fille était morte.

La maman de Saffie a dû subir plusieurs opérations, ses blessures étant très graves. Elle est restée plusieurs jours entre la vie et la mort. Mais on a enfin pu débrancher la machine qui la tenait en vie et elle est revenue à elle cette semaine.

A son réveil, il a fallu lui annooncer la mort de sa fille. « Elle est au courant, a confié au Sun un ami de la famille. Elle bouge les jambes, ce qui est fantastique. Lisa se bat et c’est très important que les gens le sachent ».

Quant au papa, il doit faire face à la situation. « Il ne voulait pas s'abandonner au chagrin tant qu'il n'était pas fixé sur le sort de sa femme. Il a été une machine toute la semaine », dit encore cet ami.