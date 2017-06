Tian Bao, le bébé panda de Pairi Daiza fait du toboggan pour fêter son premier anniversaire (vidéo)

Pour fêter la première année de Tian Bao, Pairi Daiza propose à partir de ce vendredi et pendant tout le week-end de Pentecôte une série d’animations en rapport avec cet anniversaire.

Le petit panda a reçu un toboggan vendredi.

Une immense carte anniversaire sera apposée près de l’espace et les visiteurs pourront y laisser un petit mot. La même carte sera aussi téléchargeable sur le site du parc. Vous la remplissez et la déposez dans l’urne prévue à cet effet et vous serez peut-être tirés au sort pour remporter un abonnement pour la saison 2017. Autre concours : envoyez vos photos de Tian Bao à l’adresse tianbao@pairidaiza.com avant le 5 juin minuit. Les meilleurs clichés seront récompensés. Si vous avez prévu d’aller souhaiter un joyeux anniversaire à Tian Bao ce week-end, allez-y déguisé ou maquillé en panda : vous recevrez un dessert gratuit à l’Izba, une glace panda bien entendu !

Le parc invite aussi les visiteurs à apporter des jouets et des jeux qu’on n’utilise plus : ils seront redistribués à des associations.