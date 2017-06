Le chômage en baisse en Wallonie pour le trente-cinquième mois consécutif

Le chômage a reculé, en mai, en Wallonie pour le 35e mois consécutif, a annoncé vendredi Le Forem. Le taux de chômage s’établit à 13,4% de la population active wallonne, contre 13,9% fin mai 2016 et 14,6% fin mai 2015.

Fin mai, la Wallonie comptait 147.023 demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations et 24.292 jeunes en stage d’insertion professionnelle. A cela, s’ajoutent 25.327 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement et 14.165 demandeurs d’emploi inscrits librement, pour un total de 210.807 demandeurs d’emploi inoccupés, soit 8.298 demandeurs d’emploi de moins qu’en mai 2016 ou un recul de 3,8%.

La baisse du chômage s’est manifestée dans toutes les classes d’âge au sein des demandeurs d’emploi inoccupés, la baisse la plus forte concernant les moins de 25 ans (-6,3%). Pour les 50 ans et plus, le recul est de 3,7%.

Par rapport à avril, le nombre de demandeurs d’emploi a diminué de 5.271 unités, ce qui correspond à un recul de 2,4%.

Le Forem a également annoncé avoir géré 19.589 offres d’emploi, ce qui représente une hausse de 53% par rapport à mai 2016.