Lutte contre l'État islamique: 14 militaires équipés de blindés renforcent les soldats belges présents en Irak

Actuellement, les troupes belges en Irak disposent de véhicules blindés civils pour se déplacer discrètement. Grâce au déploiement de ces véhicules blindés militaires, elles pourront se déplacer plus rapidement vers des territoires récemment reconquis.

Au mois de décembre le conseil des ministres a prolongé l’engagement des militaires belges en Irak jusqu’à la fin de l’année. Ceux-ci sont chargés d’entraîner, conseiller et soutenir des unités irakiennes dans le nord du pays.

Le 23 mai, le ministre de la Défense, Steven Vandeput, avait indiqué que son département étudiait une éventuelle augmentation à la hausse de sa contribution à la lutte contre l’EI en 2018 par un renforcement de cette présence par une cinquantaine de militaires supplémentaires.

Le conseil des ministres a également marqué son accord sur l’envoi d’un officier belge sur le navire américain USS Howard dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste. Le vaisseau participe à l’opération « Inherent Resolve » comme navire d’escorte.

Le gouvernement doit encore se prononcer sur la demande formelle de la coalition internationale dirigée par les Etat-Unis de prolonger la mission de ses chasseurs-bombardiers F-16 basés en Jordanie et opérant en Irak et en Syrie.

La Belgique a déployé depuis octobre 2014 six avions de combat F-16 en Jordanie, d’où ils opèrent contre des objectifs terrestres de Daech en Irak et depuis l’été dernier en Syrie. Leur mission, qui a repris en juillet dernier pour une durée d’un an, en alternance avec les Pays-Bas, doit en principe se terminer fin juin. Mais La Haye a fait savoir que sa force aérienne ne pouvait assurer, pour des raisons budgétaires et de fatigue, la relève du contingent belge avant le 1er janvier prochain.