Roland-Garros: des joueurs critiquent le court où s'est blessé David Goffin

Plusieurs joueurs, dont Rafael Nadal, ont critiqué la configuration du court Suzanne-Lenglen après la blessure de David Goffin qui s’est pris les pieds dans une bâche et a dû abandonner au troisième tour. Le N.12 mondial, quart-de-finaliste l’an passé, s’est blessé à la cheville droite alors qu’il menait 5-4 dans la première manche contre l’Argentin Horacio Zeballos.

« C’est vraiment de la malchance. J’ai toujours trouvé que cette bâche (qui permet de recouvrir le court en cas de pluie) était dangereuse et pas placée au bon endroit. Je suis navré pour lui parce qu’il jouait vraiment bien », a affirmé Nadal, interrogé sur le sujet après sa victoire expéditive contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili (6-0, 6-1, 6-0).

Un réel danger

« Ce court ainsi que les courts annexes pourraient être un peu plus grands », a estimé son compatriote Roberto Bautista après son succès contre le Tchèque Jiri Vesely (6-3, 6-4, 6-3). « Ce court est grand mais les autres sont petits. Et jouer sur terre battue nécessite davantage de mètres carrés. Cette bâche est placée là en cas de pluie mais du coup on perd de l’espace », a poursuivi le 18e mondial.

« Quand vous vous situez dans cette zone, que ce soit au fond du court ou sur les côtés, vous êtes plus exposés au danger », a pour sa part affirmé le Canadien Milos Raonic, qui a bénéficié de l’abandon de l’Espagnol Guillermo Garcia-Lopez, blessé à la cuisse gauche (à 6-1, 1-0). « Mais aujourd’hui, il s’agissait surtout d’un accident improbable », a nuancé le 6e joueur mondial.