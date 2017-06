Météo du week-end: des averses et quelques coups de tonnerre pour débuter

Le risque de pluie sera plus important à l’est et au centre du pays. Les averses se feront plus rares et perdront leur caractère orageux dans l’après-midi. Les maxima varieront entre 19 degrés à la mer et 24 degrés en Campine, avec 23 degrés dans le centre, sous un vent faible de sud-ouest à ouest puis d’ouest à nord-est.

Samedi soir et durant la nuit, le ciel se couvrira et une zone de pluies passera sur nos régions, touchant principalement le centre et l’est.

Dimanche, le temps sera d’abord sec et le ciel entrecoupé de nuages et d’éclaircies. Le temps devrait rester clément, à une averse isolée près. Les maxima atteindront 15 ou 16 degrés en Haute Belgique et 21 degrés en Campine, sous un vent modéré d’ouest.

Lundi, il fera d’abord ensoleillé, puis des nuages se développeront et pourront donner quelques averses locales. Les maxima oscilleront entre 19 degrés en Haute Belgique et 23 degrés en Campine, tandis que le vent sera faible à modéré de sud-ouest à sud.