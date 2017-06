Cinq Belges interpellés pour exploitation de la prostitution près de Tarragone, en Espagne: le plus âgé a... 72 ans

Cinq victimes d’exploitation sexuelle, retenues dans la maison-close clandestine mise en place par les suspects, ont été libérées par la police, rapporte samedi le journal local Diari de Tarragona.

La bande de sept individus, démantelée par la police et l’inspection espagnole du travail, était active dans la prostitution forcée et le blanchiment d’argent. La police estime le blanchiment d’argent à environ 2,1 millions d’euros.

Le principal suspect est un Belge de 72 ans déjà arrêté à deux reprises par la police. Il est désormais poursuivi pour abus sexuels et traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle liée à la prostitution. Quatre autres Belges, deux hommes de 47 et 51 ans et deux femmes de 49 et 51 ans, ont aussi été interpellés et sont accusés de blanchiment d’argent et de crime organisé lié à la prostitution. Trois d’entre-eux ont déjà un passif judiciaire. Enfin, deux Espagnols de 20 et 46 ans ont aussi été interpellés.

Les victimes d’exploitation étaient de plusieurs nationalités. Une Colombienne et trois Roumaines ont été forcées de se prostituer. Une autre victime, une Nigériane, a aussi été victime d’abus sexuels.