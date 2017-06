Dernières prévisions météo: un risque d'orage principalement sur le sud-est du pays samedi après-midi

Au littoral, le temps devrait rester sec et les éclaircies y deviendront plus larges. Les maxima atteindront 20 à 26 degrés.

Samedi soir et dans la nuit, des périodes de pluie ou d’averses sont à prévoir dans le centre et l’est du pays avec éventuellement encore un orage dans le sud- est.

Dimanche, la journée débutera avec de larges éclaircies, sauf en Ardenne où des nuages bas seront présents. Ensuite, des nuages se développeront, mais le temps restera sec à une averse près. Les maxima se situeront entre 16 et 18 degrés en Ardenne, autour de 18 degrés à la mer, et entre 19 et 21 degrés dans le centre du pays. Le vent d’ouest à nord-ouest sera modéré.

La journée débutera avec un temps sec, lundi, de larges éclaircies et des champs nuageux. Ensuite, des nuages cumuliformes se formeront et pourront localement donner lieu à une averse. C’est en région côtière que ce risque d’averse sera le plus marqué. Les maxima seront compris entre 18 degrés au littoral ainsi qu’en haute Ardenne et 23 degrés en Campine. Le vent de sud-ouest deviendra modéré en beaucoup d’endroits, et s’orientera en fin de journée au secteur sud.

Durant la nuit de lundi à mardi, l’arrivée d’une perturbation active sera à l’origine de pluie et d’averses. Un temps variable, venteux et orageux est prévu mardi et mercredi.