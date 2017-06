Des milliers de supporters au Family Day des Diables (vidéos)

Environ 7.000 supporters se sont rendus samedi au stade Roi Baudouin de Bruxelles pour le ’Family Day’ des Diables rouges. Ils ont pu assister à un entraînement de la sélection de Roberto Martinez. L’après-midi, une séance de dédicaces était prévue et a accueilli de nombreux fans.

Lors de l’entraînement, les Diables sont entrés sous les acclamations des fans présents. Une partie des Red Flames et les équipes nationales de G-Football (handifoot) étaient également présentes. L’équipe nationale féminine disputera le mois prochain l’Euro pour la première fois de son histoire. Après quelques mots du sélectionneur Roberto Martinez et du capitaine Eden Hazard, l’entraînement a débuté.

Vingt-cinq joueurs ont pris part à l’entraînement, qui a duré une heure et demie. Absent vendredi, Divock Origi, qui se remet d’une blessure au mollet, était cette fois de la partie, mais s’est entraîné individuellement. Laurent Ciman et Axel Witsel, qui jouent dans leur club ce week-end, se joindront au groupe dans un second temps.

Photos : Pierre-Yves Thienpont (Le Soir)

Vidéos : François Laurent (Sudpresse)