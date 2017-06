David Goffin se confie en exclusivité après sa blessure à Roland-Garros, le Liégeois reste inquiet: «J'ai toujours mal, c'est l'incertitude»

David Goffin est toujours à Roland-Garros ce week-end, malheureusement plus dans le tableau, mais à l’infirmerie, suite à sa terrible chute contre Zeballos vendredi. On l’a croisé ce samedi en béquilles, avec une attelle en forme de bottine de ski et il nous a livré, en exclusivité, ses premières impressions « post-traumatiques ». Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’il reste inquiet.

« Comment ça va, David ? » À cette question, David Goffin a dû répondre une centaine de fois, ce samedi, au moment de prendre une collation au restaurant des joueurs, situé sous le Court Philippe Chatrier. Tout le monde veut prendre de ses nouvelles, y compris Paul-Henri Mathieu que le nº1 belge avait éliminé lundi au premier tour.

« L’incertitude »

La réponse est toujours la même et laisse transpirer toujours de l’inquiétude. « J’ai toujours mal… On ne peut rien voir sur l’IRM car l’œdème est encore trop important. Heureusement, il n’y a rien de cassé et il n’y a pas d’arrachement. Le pire a été évité, mais pour le reste, c’est l’incertitude. Est-ce qu’il y a un muscle touché ou une partie de ligament ? J’ai rendez-vous avec le Docteur Joris, ce lundi, à Liège. »

Car pour l’instant, David a choisi de poursuivre les soins à Roland-Garros, car le contre-la-montre de sa revalidation a débuté directement après sa chute...

