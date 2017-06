Jade (14 ans) a été retrouvée par son papa à Andenne

Depuis plusieurs semaines, Vanessa Geluck est morte d’inquiétude. Sa fille, Jade (14 ans), fait des fugues à répétition. «Elle a fugué six fois en un mois et demi! Mais habituellement, on sait où elle va et elle envoie même des SMS pour donner des nouvelles», explique cette habitante de Namur. Mais cette fois, pas un mot et impossible de savoir où Jade est partie se réfugier durant une semaine!

Une période longue et pénible. Heureusement, ce samedi, son papa l’a retrouvée à Andenne. La jeune fille avait son pantalon déchiré et est très amaigrie.

